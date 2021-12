Sciopero generale, l’Italia si ferma: ecco i servizi non garantiti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giornata di mobilitazione in tutta Italia: lo Sciopero generale indetto da CGIL e UIL riguarderà trasporti, pubblica amministrazione, dipendenti e rider Oggi 16 dicembre, le targhe sindacali CGIL e UIL hanno indetto uno Sciopero generale contro la nuova manovra attualmente in fase di discussione. Cinque le piazze italiane che si sono riempite per la protesta: Milano, Roma, Bari, Cagliari e Palermo. “Oggi è l’avvio di una mobilitazione perché pensiamo che il Paese vada cambiato, con una riforma fiscale e delle pensioni degna di questo nome e cancellando la precarietà. È l’inizio di una battaglia”: queste le parole di Maurizio Landini, segretario CGIL, da Piazza del Popolo a Roma. “Oggi ci sono cinque piazze piene. È strano dire che non rappresentiamo il Paese reale, chi è rimasto indietro. Chiediamo al governo ... Leggi su zon (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giornata di mobilitazione in tutta Italia: loindetto da CGIL e UIL riguarderà trasporti, pubblica amministrazione, dipendenti e rider Oggi 16 dicembre, le targhe sindacali CGIL e UIL hanno indetto unocontro la nuova manovra attualmente in fase di discussione. Cinque le piazze italiane che si sono riempite per la protesta: Milano, Roma, Bari, Cagliari e Palermo. “Oggi è l’avvio di una mobilitazione perché pensiamo che il Paese vada cambiato, con una riforma fiscale e delle pensioni degna di questo nome e cancellando la precarietà. È l’inizio di una battaglia”: queste le parole di Maurizio Landini, segretario CGIL, da Piazza del Popolo a Roma. “Oggi ci sono cinque piazze piene. È strano dire che non rappresentiamo il Paese reale, chi è rimasto indietro. Chiediamo al governo ...

