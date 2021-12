Sciopero generale, Landini: “Diamo voce al disagio sociale che c’è nel Paese, la politica dovrebbe ascoltare. Oggi è inizio della battaglia” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “C’è una distanza tra i bisogni del Paese reale e la politica che si sta sempre più chiudendo al suo interno e non si pone il problema che più della metà del corpo elettorale non va a votare”. Ad attaccare è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla manifestazione per lo Sciopero generale in Piazza del Popolo a Roma. “Noi invece Diamo voce al disagio sociale che c’è nel Paese. Abbiamo bisogno di prendere la parola e farebbe bene chi è in Parlamento ad ascoltarci”, ha continuato il segretario generale della Cgil. Per poi rilanciare: “Oggi è l’avvio di una mobilitazione perché pensiamo che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) “C’è una distanza tra i bisogni delreale e lache si sta sempre più chiudendo al suo interno e non si pone il problema che piùmetà del corpo elettorale non va a votare”. Ad attaccare è il segretarioCgil, Maurizio, alla manifestazione per loin Piazza del Popolo a Roma. “Noi invecealche c’è nel. Abbiamo bisogno di prendere la parola e farebbe bene chi è in Parlamento ad ascoltarci”, ha continuato il segretarioCgil. Per poi rilanciare: “è l’avvio di una mobilitazione perché pensiamo che il ...

