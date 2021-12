Sciopero generale, gli interventi di Landini (Cgil) e Bombardieri (Uil) dal palco di Roma: la diretta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da piazza del Popolo a Roma la diretta della manifestazione organizzata da Cgil e Uil in occasione dello Sciopero generale. Intervengono Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da piazza del Popolo aladella manifestazione organizzata dae Uil in occasione dello. Intervengono Maurizioe Pierpaolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

CottarelliCPI : Questo tweet non piacerà a molti ma pazienza. Credo che la decisione di proclamare lo sciopero generale, uno strume… - ilfoglio_it : Lo sciopero generale poteva andare bene nell'Ottocento, ma ai giorni nostri non poter montare sul treno per andare… - NicolaPorro : Cgil e Uil vanno avanti con lo #scioperogenerale. Ma ormai i #sindacati chi rappresentano? L'affondo di Antonio Mas… - _richmondlui : RT @atm_informa: Giovedì 16 dicembre CGIL e UIL hanno proclamato uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori pubblici e pr… - discoradioIT : RT @rep_torino: Torino, alta l'adesione allo sciopero generale secondo i sindacati. Difficile trovare bus e tram [di Stefania Aoi] [aggiorn… -