Sciopero generale, è il giorno della protesta. Manifestazioni in cinque città: i segretari di Cgil e Uil sul palco a Roma (Di giovedì 16 dicembre 2021) La riforma dell’Irpef e i partiti che “non si rendono conto dello stato del Paese”. Sono i due temi al centro dello Sciopero generale di 8 ore indetto da Cgil e Uil. Ad accompagnare le 8 ore di astensione dal lavoro diverse Manifestazioni per protestare contro una manovra considerata inadeguata. Lo Sciopero riguarda lavoratori pubblici e privati e i servizi, a partire dai trasporti. Escluse dalla protesta la scuola – che ha già scioperato venerdì scorso – e la sanità, esonerata sin dall’inizio per salvaguardare il diritto prioritario alla salute in questa fase di emergenza pandemica. Le cinque Manifestazioni in programma si tengono a Roma, Milano, Bari, Cagliari e Palermo. Nella capitale, in piazza del Popolo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) La riforma dell’Irpef e i partiti che “non si rendono conto dello stato del Paese”. Sono i due temi al centro dellodi 8 ore indetto dae Uil. Ad accompagnare le 8 ore di astensione dal lavoro diverseperre contro una manovra considerata inadeguata. Loriguarda lavoratori pubblici e privati e i servizi, a partire dai trasporti. Escluse dallala scuola – che ha già scioperato venerdì scorso – e la sanità, esonerata sin dall’inizio per salvaguardare il diritto prioritario alla salute in questa fase di emergenza pandemica. Lein programma si tengono a, Milano, Bari, Cagliari e Palermo. Nella capitale, in piazza del Popolo, ...

