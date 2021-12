Sciopero generale Cgil-Uil. Chi si ferma (dai trasporti ai rider) e chi no (Di giovedì 16 dicembre 2021) Disagi in vista, oggi per lo Sciopero generale di 8 ore proclamato da Cgil e Uil contro la manovra. Lo stop interessa i lavoratori pubblici e privati, dalla P.A. all’industria, ed i servizi, a partire dai trasporti: a rischio treni, aerei, bus e metro, nel rispetto delle fasce di garanzia. Si fermano anche i rider. Esclusi, invece, la sanità, esonerata fin dall’inizio dalla protesta, la scuola che ha già incrociato le braccia venerdì scorso e, dopo i rilievi del Garante degli scioperi, i servizi ambientali e le Poste, alle prese con la scadenza del pagamento Imu. NON SI fermaNO SANITÀ E POSTE. Dallo Sciopero è esonerato il settore della sanità pubblica e privata con i servizi collegati, comprese le Rsa, per salvaguardare il diritto prioritario alla ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Disagi in vista, oggi per lodi 8 ore proclamato dae Uil contro la manovra. Lo stop interessa i lavoratori pubblici e privati, dalla P.A. all’industria, ed i servizi, a partire dai: a rischio treni, aerei, bus e metro, nel rispetto delle fasce di garanzia. Sino anche i. Esclusi, invece, la sanità, esonerata fin dall’inizio dalla protesta, la scuola che ha già incrociato le braccia venerdì scorso e, dopo i rilievi del Garante degli scioperi, i servizi ambientali e le Poste, alle prese con la scadenza del pagamento Imu. NON SINO SANITÀ E POSTE. Dalloè esonerato il settore della sanità pubblica e privata con i servizi collegati, comprese le Rsa, per salvaguardare il diritto prioritario alla ...

