Sciopero generale. Bombardieri: "Cinque piazze piene, qui c'è il paese reale" (Di giovedì 16 dicembre 2021) "Oggi ci sono Cinque piazze piene. È strano dire che non rappresentiamo il paese reale, chi è rimasto indietro. Chiediamo al governo di fare scelte diverse. Il paese ha bisogno di risposte, che finora non sono sufficienti". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dalla manifestazione in piazza del Popolo a Roma per lo Sciopero generale di Cgil e Uil. La protesta, accompagnato dallo slogan "Insieme per la giustizia", si sviluppa con manifestazioni a Milano, Bari, Cagliari, Palermo e Roma.

