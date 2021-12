Sciopero generale, a Roma Piazza del Popolo piena per la manifestazione di Cgil e Uil: le immagini dall’alto – Video (Di giovedì 16 dicembre 2021) Piazza del Popolo a Roma si è riempita per la manifestazione di Cgil e Uil, nel giorno dello Sciopero generale proclamato dai due sindacati, con il dissenso della Cisl. La Piazza era già gremita a pochi minuti dall’inizio della manifestazione che si è conclusa con l’intervento dei segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bimbardieri. Bandiere dei sindacati e palloncini colorati di, rosso e blu, i colori delle due organizzazioni dei lavoratori, hanno circondato l’Obelisco Flaminio al centro della Piazza. Migliaia i lavoratori e le delegazioni arrivati da tutta Italia, compresi quelli di alcune vertenze aperte, da Gkn a Whirlpool, fino a Jsw ed Elica. Lo Sciopero è stato promosso per protestare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021)delsi è riempita per ladie Uil, nel giorno delloproclamato dai due sindacati, con il dissenso della Cisl. Laera già gremita a pochi minuti dall’inizio dellache si è conclusa con l’intervento dei segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bimbardieri. Bandiere dei sindacati e palloncini colorati di, rosso e blu, i colori delle due organizzazioni dei lavoratori, hanno circondato l’Obelisco Flaminio al centro della. Migliaia i lavoratori e le delegazioni arrivati da tutta Italia, compresi quelli di alcune vertenze aperte, da Gkn a Whirlpool, fino a Jsw ed Elica. Loè stato promosso per protestare ...

