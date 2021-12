Sciopero Cgil e Uil, trasporti a rischio caos (Di giovedì 16 dicembre 2021) Disagi possibili, oggi 16 dicembre, per lo Sciopero generale di 8 ore proclamato da Cgil e Uil contro la manovra economica del Governo Draghi. Lo stop interessa i lavoratori pubblici e privati, dalla Pubblica amministrazione all’industria. Ma anche i servizi, a partire dai trasporti. Sono a rischio treni, aerei, bus e metro. Naturalmente nel rispetto delle fasce di garanzia. Si fermano anche i fattorini. Esclusi, invece, la sanità – esonerata fin dall’inizio dalla protesta -, la scuola, che ha già incrociato le braccia venerdì scorso, i servizi ambientali e le Poste. E se il personale della scuola non aderisce allo Sciopero, gli studenti, invece, saranno in piazza con i pensionati. Lo Sciopero nei trasporti Nel trasporto ferroviario, come indicato dai sindacati, lo ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 dicembre 2021) Disagi possibili, oggi 16 dicembre, per logenerale di 8 ore proclamato dae Uil contro la manovra economica del Governo Draghi. Lo stop interessa i lavoratori pubblici e privati, dalla Pubblica amministrazione all’industria. Ma anche i servizi, a partire dai. Sono atreni, aerei, bus e metro. Naturalmente nel rispetto delle fasce di garanzia. Si fermano anche i fattorini. Esclusi, invece, la sanità – esonerata fin dall’inizio dalla protesta -, la scuola, che ha già incrociato le braccia venerdì scorso, i servizi ambientali e le Poste. E se il personale della scuola non aderisce allo, gli studenti, invece, saranno in piazza con i pensionati. LoneiNel trasporto ferroviario, come indicato dai sindacati, lo ...

elio_vito : Grazie a Cgil e Uil, per questa giornata di sciopero. Perché la democrazia si nutre di confronto, contrasto, alteri… - NicolaPorro : Cgil e Uil vanno avanti con lo #scioperogenerale. Ma ormai i #sindacati chi rappresentano? L'affondo di Antonio Mas… - matteosalvinimi : Siamo davanti a uno sciopero-farsa contro l’Italia e i lavoratori, la Cgil ci aiuti a ricostruire il Paese anziché bloccarlo. - JohnHard3 : RT @Diego_Pretini: #SCIOPEROgenerale, come si è arrivati alla protesta del 16 dicembre di #Cgil e #Uil: la riforma fiscale penalizzante pe… - MaurizioTorchi2 : RT @UmbertoNew: Domani #scioperogenerale? Mi aspetto idranti in azione, #daspo e #foglidiVIA come se piovesse (con gli idranti!) O con #Puz… -