Sciopero 16 dicembre, ecco i settori interessati. Non si fermano scuola, poste e sanità (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giovedì 16 dicembre è giornata di Sciopero generale contro la manovra finanziaria varata dal governo. Lo hanno confermano i due sindacati che lo hanno proclamato, Cgil e Uil, nonostante le polemiche contro la mobilitazione arrivate da più fronti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giovedì 16è giornata digenerale contro la manovra finanziaria varata dal governo. Lo hanno coni due sindacati che lo hanno proclamato, Cgil e Uil, nonostante le polemiche contro la mobilitazione arrivate da più fronti. L'articolo .

Advertising

ilfoglio_it : Lo sciopero generale poteva andare bene nell'Ottocento, ma ai giorni nostri non poter montare sul treno per andare… - petergomezblog : Sciopero generale, come si è arrivati alla protesta del 16 dicembre di Cgil e Uil: la riforma fiscale penalizzante… - fattoquotidiano : Il primo sciopero dell'era Draghi: la scommessa di Cgil e Uil - shineelite2 : RT @Diego_Pretini: #SCIOPEROgenerale, come si è arrivati alla protesta del 16 dicembre di #Cgil e #Uil: la riforma fiscale penalizzante pe… - annaBusca : RT @Diego_Pretini: #SCIOPEROgenerale, come si è arrivati alla protesta del 16 dicembre di #Cgil e #Uil: la riforma fiscale penalizzante pe… -