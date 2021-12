Sciopero 16 dicembre: chi si fermerà? (Di giovedì 16 dicembre 2021) È iniziato questa mattina lo Sciopero indetto da Cgil e Uil per i lavoratori sia pubblici sia privati. Tutte le categorie dei lavoratori si sono sentita coinvolte, chi più chi meno. Servizio sempre regolare alle Poste per poter continuare con le spedizioni. Per quanto riguarda i trasporti invece, situazione differente da città a città. Allo Sciopero aderiscono anche i fattorini di Just Eat. La sanità, invece, non si ferma mai. Tutti i dettagli sullo Sciopero di oggi 16 dicembre Da questa mattina le piazze di tutta Italia sono in gran fermento per i grandissimi gruppi di lavoro che le hanno assediate. Cgli e Uil ha indetto uno Sciopero: manifestazioni nelle piazze di Milano, Bari, Cagliari, Palermo e a Roma. Lo Sciopero è stato organizzato come forma di protesta per una legge di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) È iniziato questa mattina loindetto da Cgil e Uil per i lavoratori sia pubblici sia privati. Tutte le categorie dei lavoratori si sono sentita coinvolte, chi più chi meno. Servizio sempre regolare alle Poste per poter continuare con le spedizioni. Per quanto riguarda i trasporti invece, situazione differente da città a città. Alloaderiscono anche i fattorini di Just Eat. La sanità, invece, non si ferma mai. Tutti i dettagli sullodi oggi 16Da questa mattina le piazze di tutta Italia sono in gran fermento per i grandissimi gruppi di lavoro che le hanno assediate. Cgli e Uil ha indetto uno: manifestazioni nelle piazze di Milano, Bari, Cagliari, Palermo e a Roma. Loè stato organizzato come forma di protesta per una legge di ...

