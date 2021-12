Sci alpino, risultato prima prova Val d’Isere: Sofia Goggia fa subito la differenza, sesta Nadia Delago (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sofia Goggia ha messo subito il suo timbro nella prima prova della discesa libera della Val d’Isere. Prestazione dominante della bergamasca, che ha inflitto ancora una volta distacchi elevati a tutte le avversarie. In questo momento non sembrano davvero esserci rivali per la campionessa olimpica, che è la super favorita per la gara di sabato, dove punterà al settimo successo consecutivo in questa specialità. La bergamasca ha chiuso con il tempo di 1’42”98, precedendo di ben 85 centesimi la norvegese Ragnhild Mowinckel e di 86 l’austriaca Mirjam Puchner. Già dalla quarta posizione dell’austriaca Ramona Siebenhofer si raggiunge il secondo di ritardo da Goggia, mentre è quinta la slovena Ilka Stuhec (+1.05). Buona prova di Nadia ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha messoil suo timbro nelladella discesa libera della Val. Prestazione dominante della bergamasca, che ha inflitto ancora una volta distacchi elevati a tutte le avversarie. In questo momento non sembrano davvero esserci rivali per la campionessa olimpica, che è la super favorita per la gara di sabato, dove punterà al settimo successo consecutivo in questa specialità. La bergamasca ha chiuso con il tempo di 1’42”98, precedendo di ben 85 centesimi la norvegese Ragnhild Mowinckel e di 86 l’austriaca Mirjam Puchner. Già dalla quarta posizione dell’austriaca Ramona Siebenhofer si raggiunge il secondo di ritardo da, mentre è quinta la slovena Ilka Stuhec (+1.05). Buonadi...

_Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - RSIsport : ????? Segnali più che positivi sulle condizioni di Lara Gut-Behrami, 8a nel primo allenamento di discesa in Val d'Isè… - sportface2016 : Seppur sia solo la prima prova cronometrata, Sofia #Goggia impressiona ancora una volta! #valdisere #fisalpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Goggia firma il miglior tempo. Sesta Nadia Delago -… -