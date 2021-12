Sci alpino: Jacopo Compagnoni vittima di una valanga, scomparso il fratello di Deborah (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il mondo degli sport invernali è in lutto per la scomparsa questa mattina di Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah, che è rimasto vittima di una valanga nella zona di Malerbe, sul territorio comunale di Valfurva, poco prima di mezzogiorno. Ricevuto l’allarme, la centrale operativa del servizio di emergenza e urgenza ha dato il via alle ricerche in elicottero, arrivando tempestivamente sul luogo dell’incidente e trasportando Jacopo all’ospedale di Sondalo, in condizioni di codice rosso, constatando poco più tardi il decesso. Compagnoni, quarantenne, si trovava con un amico a scendere dal canale Nord del Monte Sorbetta, quando è stato raggiunto da una valanga di circa cento metri che lo ha travolto. Illeso l’amico, che ha prestato i ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il mondo degli sport invernali è in lutto per la scomparsa questa mattina didi, che è rimastodi unanella zona di Malerbe, sul territorio comunale di Valfurva, poco prima di mezzogiorno. Ricevuto l’allarme, la centrale operativa del servizio di emergenza e urgenza ha dato il via alle ricerche in elicottero, arrivando tempestivamente sul luogo dell’incidente e trasportandoall’ospedale di Sondalo, in condizioni di codice rosso, constatando poco più tardi il decesso., quarantenne, si trovava con un amico a scendere dal canale Nord del Monte Sorbetta, quando è stato raggiunto da unadi circa cento metri che lo ha travolto. Illeso l’amico, che ha prestato i ...

