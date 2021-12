Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Chiara Mair vince lo slalom della Valle Aurina, settima Lara Della Mea (Di giovedì 16 dicembre 2021) Chiara Mair si è aggiudicata il primo slalom Della Valle Aurina (Bolzano) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile. Sul tracciato altoatesino la sciatrice austriaca non ha lasciato scampo le rivali e, dopo aver concluso la prima manche al terzo posto, ha saputo emergere nella seconda, con il tempo complessivo di 1:28.48. Alle sue spalle, in seconda posizione, la sua connazionale Katharina Gallhuber con un distacco di 43 centesimi, mentre sul gradino più basso del podio è salita la svedese Elsa Fermbaeck a 52. Quarta posizione per la croata Leona Popovic a 74, mentre è quinta la ceca Martina Dubovska a 80, a pari merito con la svedese Hanna Aronsson Elfman, che aveva chiuso al comando la prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021)si è aggiudicata il primo(Bolzano) valevole per ladi scifemminile. Sul tracciato altoatesino la sciatrice austriaca non ha lasciato scampo le rivali e, dopo aver concluso la prima manche al terzo posto, ha saputo emergere nella seconda, con il tempo complessivo di 1:28.48. Alle sue spalle, in seconda posizione, la sua connazionale Katharina Gallhuber con un distacco di 43 centesimi, mentre sul gradino più basso del podio è salita la svedese Elsa Fermbaeck a 52. Quarta posizione per la croata Leona Popovic a 74, mentre è quinta la ceca Martina Dubovska a 80, a pari merito con la svedese Hanna Aronsson Elfman, che aveva chiuso al comando la prima ...

