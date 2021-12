Sci alpino, brutta caduta per Martina Peterlini: rottura di crociato e menisco, stagione finita (Di giovedì 16 dicembre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 19.50. Martina Peterlini è stata sottoposta a una risonanza magnetica e a una TAC presso l’ospedale di Brunico. Gli esami hanno purtroppo evidenziato la rottura del legamento crociato e del menisco mediale, oltra alla lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. La sciatrice verrà operata a Bolzano, probabilmente già domani (venerdì 17 dicembre). La stagione finisce con largo anticipo. Brutte notizie per la squadra italiana di sci alpino al femminile. Le donne dello slalom erano impegnate oggi in Valle Aurina per l’appuntamento di Coppa Europa dove si è imposta l’austriaca Chiara Mair. Nella seconda manche sul tracciato altoatesino una bruttissima caduta ha coinvolto Martina Peterlini. ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 19.50.è stata sottoposta a una risonanza magnetica e a una TAC presso l’ospedale di Brunico. Gli esami hanno purtroppo evidenziato ladel legamentoe delmediale, oltra alla lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. La sciatrice verrà operata a Bolzano, probabilmente già domani (venerdì 17 dicembre). Lafinisce con largo anticipo. Brutte notizie per la squadra italiana di scial femminile. Le donne dello slalom erano impegnate oggi in Valle Aurina per l’appuntamento di Coppa Europa dove si è imposta l’austriaca Chiara Mair. Nella seconda manche sul tracciato altoatesino una bruttissimaha coinvolto. ...

