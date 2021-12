Scholz | proteggere insieme confine Russia - Ucraina

(Di giovedì 16 dicembre 2021) "Sottolineeremo ancora oggi che l'inviolabilità dei confini è uno dei fondamenti più importanti della pace in Europa e che tuttifacciamo tutto il possibile per garantire che questa ...

Lo ha detto il cancelliere tedesco Olafparlando della situazione "difficile" al confine tra l'Ucraina e la Russia all'arrivo al suo primo Consiglio europeo a Bruxelles. . 16 dicembre 2021... in giugno ha votato contro il rapporto Matic, che esorta gli stati membri ai diritti ... Cosa inaccettabile per S&D, dopo la vittoria di Olafin Germania. La soluzione? Per ora ..."Sottolineeremo ancora oggi che l'inviolabilità dei confini è uno dei fondamenti più importanti della pace in Europa e che tutti insieme facciamo tutto il possibile per garantire che questa invulnerab ...Secondo il Robert Koch Institute, l'incidenza di infezioni in 7 giorni è scesa a 389,2 ogni 100 mila abitanti, solo due settimane fa era 452,2 ...