Saw | lo sceneggiatore anticipa il ritorno sugli schermi di John Kramer

Lo sceneggiatore della saga di Saw ha confermato su Twitter di essere al lavoro sul prossimo film in cui apparirà anche John Kramer. La saga horror di Saw avrà un nuovo capitolo della saga: lo sceneggiatore Josh Stolberg ha infatti rivelato via Twitter di essere al lavoro sul prossimo film. Il tweet mostra una foto in cui è ritratto accanto a Peter Goldfinger e ai produttori esecutivi Oren Koules e Mark Burg. Lo sceneggiatore di Saw: Legacy e Spiral - L'eredità di Saw ha scritto online: "Di nuovo con la mia famiglia horror, sistemando il prossimo script di Saw. Potrei dirvi che sarà infuocato, ma lo sapete già. Quello che posso promettervi è che renderà i fan di John Kramer, davvero felici!".

