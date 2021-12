Sara scomparsa da Vigevano | nessuna traccia | e il mistero dell’amica Adriana

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 15 dicembre 2021, il compagno diormai da 10 giorni daha voluto metterci la faccia. “Io non ho fatto nulla a, ci siamo urlati contro ma non le ho fatto del male, potete credermi o non credermi ma io so che cosa ho fatto” con queste parole l’uomo, inizia il suo racconto di quello che era in giorno qualsiasi per la coppia ma che si è trasformato in un incubo.Lemlem Ahmed aveva trascorso un sabato pomeriggio normale, in compagnia di una sua amica, la sola che ha ada quando si è trasferita in Italia, una certadi Milano. Di questa donna il compagno dinon sa praticamente nulla. Ha solo sentito la sua voce qualche volta mentre...