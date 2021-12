Sara Pedri: Nuovi Inquietanti Retroscena! (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sara Pedri è la ginecologa di Forlì scomparsa lo scorso 4 marzo. Di lei non si sono avute più notizie, tranne per quanto riguarda il ritrovamento della sua auto. Ora, però, sono emersi ulteriori dettagli in merito ad alcuni messaggi inviati da Sara nel periodo precedente alla sua scomparsa. Ecco che cosa è successo. Sara Pedri: i messaggi della ginecologa prima della scomparsa! Come purtroppo si era già intuito da diverso tempo, probabilmente la ginecologa Sara Pedri si è tolta la vita. La dottoressa, scomparsa dal 4 marzo 2021, ha fatto completamente perdere le sue tracce ma è stata ritrovata la sua auto sul ponte che attraversa il torrente Noce. Si tratta di un luogo noto per i suicidi e, come affermato da sua sorella, è molto probabile che Sara ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 16 dicembre 2021)è la ginecologa di Forlì scomparsa lo scorso 4 marzo. Di lei non si sono avute più notizie, tranne per quanto riguarda il ritrovamento della sua auto. Ora, però, sono emersi ulteriori dettagli in merito ad alcuni messaggi inviati danel periodo precedente alla sua scomparsa. Ecco che cosa è successo.: i messaggi della ginecologa prima della scomparsa! Come purtroppo si era già intuito da diverso tempo, probabilmente la ginecologasi è tolta la vita. La dottoressa, scomparsa dal 4 marzo 2021, ha fatto completamente perdere le sue tracce ma è stata ritrovata la sua auto sul ponte che attraversa il torrente Noce. Si tratta di un luogo noto per i suicidi e, come affermato da sua sorella, è molto probabile che...

Advertising

lupetta60 : RT @RosannaVaroli: Sara Pedri vessata e umiliata, così si è spenta in tre mesi. I suoi messaggi: 'Ho paura, non avrò vita lunga qua' https:… - RosannaVaroli : Sara Pedri vessata e umiliata, così si è spenta in tre mesi. I suoi messaggi: 'Ho paura, non avrò vita lunga qua'… - DomenicoCrea5 : Sara Pedri vessata e umiliata, così si è spenta in tre mesi. I suoi messaggi: 'Ho paura, non avrò vita lunga qua'… - comeglicine : Sara Pedri vessata e umiliata, così si è spenta in tre mesi. I suoi messaggi: 'Ho paura, non avrò vita lunga qua'… - CatelliRossella : Sara Pedri vessata e umiliata, così si è spenta in tre mesi. I suoi messaggi: 'Ho paura, non avrò vita lunga qua'… -