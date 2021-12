Sanremo Giovani trascura la musica che “forse ai vostri figli piacerà”

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La rivoluzione partorì il topolino, almeno per ora. Cambi di regolamento e giuria, proclami tesi a dare più valore alle prove, responsabilità crescenti in capo agli staff: eppure il Festival divoluto da Amadeus per l’edizione 2021 raschia il fondo dell’innocuo, dopo tre anni di scossoni. La finale, andata in onda ieri in prima serata su RaiUno, ha promosso tre artisti – o, come va di moda dire oggi, “progettili” – che a diverso titolo si inseriscono nel solco della canzone pop modernizzata, anzi leggerissima, e li proietta direttamente a confronto con Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Elisa e gli altri 22 big comunicati in precedenza. Una scelta, assunta pienamente dal direttore artistico della manifestazione, giustificata con la volontà di attribuire “peso” a coloro che fino all’anno scorso sarebbero stati ...