Sanremo Giovani: ecco chi è Matteo Romano, il terzo finalista diventato “big” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ci siamo, la rosa dei 25 cantanti che si esibiranno al Festival di Sanremo 2022 è completa. Con i tre finalisti che hanno vinto la finale della kermesse dedicata ai Giovani talenti, in onda su RaiUno il 15 dicembre, il cast dei big si chiude. Tra questi c’è il 19enne Matteo Romano, terzo classificato a Sanremo Giovani 2021. Vi raccomandiamo... Chi è Yuman, vincitore di Sanremo Giovani e ora in gara tra i Big all'Ariston Primo di tre gemelli, vive a Cuneo e frequenta l’ultimo anno del liceo classico. Da bambino ha iniziato a studiare le percussioni e la chitarra, per poi capire quasi subito che la sua vera vocazione è il canto e inizia a studiarlo nel 2015, insieme al ... Leggi su diredonna (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ci siamo, la rosa dei 25 cantanti che si esibiranno al Festival di2022 è completa. Con i tre finalisti che hanno vinto la finale della kermesse dedicata aitalenti, in onda su RaiUno il 15 dicembre, il cast dei big si chiude. Tra questi c’è il 19enneclassificato a2021. Vi raccomandiamo... Chi è Yuman, vincitore die ora in gara tra i Big all'Ariston Primo di tre gemelli, vive a Cuneo e frequenta l’ultimo anno del liceo classico. Da bambino ha iniziato a studiare le percussioni e la chitarra, per poi capire quasi subito che la sua vera vocazione è il canto e inizia a studiarlo nel 2015, insieme al ...

