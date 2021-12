Sanremo Giovani: ecco chi è Matteo Romano, il terzo finalista diventato “big” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ha 19 anni e con il suo brano Testa o croce si è guadagnato un posto sul palco dell'Ariston a febbraio 2022, dove canterà l'inedito Virale. Studia canto sin da bambino e ha già un disco di platino nella sua giovane carriera. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ha 19 anni e con il suo brano Testa o croce si è guadagnato un posto sul palco dell'Ariston a febbraio 2022, dove canterà l'inedito Virale. Studia canto sin da bambino e ha già un disco di platino nella sua giovane carriera. L'articolo proviene da DireDonna.

