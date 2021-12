San Gennaro oggi: il sangue ancora non si scioglie. Attesa per il miracolo (Di giovedì 16 dicembre 2021) ancora niente miracolo nel Duomo di Napoli. L a liquefazione del sangue di San Gennaro , Santo patrono della città, non è ancora avvenuta. Quando alle ore 9 l'abate della Cappella del Tesoro di San ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021)nientenel Duomo di Napoli. L a liquefazione deldi San, Santo patrono della città, non èavvenuta. Quando alle ore 9 l'abate della Cappella del Tesoro di San ...

Advertising

FQMagazineit : San Gennaro, c’è grande attesa per il “terzo miracolo”: l’anno scorso il sangue non si sciolse, segnale funesto - NapoliToday : #Cronaca Miracolo di San Gennaro: il sangue non si è sciolto - NapoliToday : #Cronaca Miracolo di San Gennaro: il sangue non si è sciolto - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Miracolo di San Gennaro a Napoli: il sangue non si è sciolto - qnazionale : Miracolo di San Gennaro a Napoli: il sangue non si è sciolto -