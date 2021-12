San Gennaro 16 dicembre: attesa per il miracolo, sangue ancora solido. La diretta (Di giovedì 16 dicembre 2021) attesa nel Duomo di Napoli per il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro , Santo patrono della città. Quando alle ore 9 l'abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, monsignor ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021)nel Duomo di Napoli per ildella liquefazione deldi San, Santo patrono della città. Quando alle ore 9 l'abate della Cappella del Tesoro di San, monsignor ...

Advertising

COLIZZIALMERICO : ?? San #Gennaro, si è ripetuto il “#miracolo laico” del 16 dicembre: il #Sangue del #Santo patrono si è liquefatto…. - scrittricesgram : San Gennaro ti chiedo un miracolo #miracolo #16dicembre - BiblioTullio : Per celebrare uno dei giorni del miracolo del sangue di San Gennaro, la #citazionedelgiorno è tratta da 'Il sangue… - relaxandfly1 : RT @vogue_italia: Cinque tips da segnare in agenda per un weekend fantastico a Napoli ?? - 102_ago : RT @luigiviazzo: San Gennaro e Vesuvio, oltreché Napoli, protagonisti di una storia legata a filo doppio per tutto l'anno ma soprattutto in… -