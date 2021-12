‘San Camillo Cuore’ guarda al futuro con formazione e sanità digitale | per rispondere all’evoluzione dei bisogni di salute

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Per gli esperti del Dipartimento Toraco-Cardio-Vascolare dell’Azienda Ospedaliera SanForlaniniè necessario interpretare i prossimi scenari in relazione a quelli che saranno i cambiamenti epidemiologici, così da indirizzare al meglio le scelte cliniche e organizzative per creare, con l’innovazione tecnologica, il giusto contesto assistenziale e una corretta risposta nella pratica clinica quotidiana Nel campo della cardiologia degli ultimi decenni, il mutamento del quadro epidemiologico a favore delle malattie cronico-degenerative e l’invecchiamento della popolazione hanno determinato un’evoluzione deidi; i progressi della tele-cardiologia e le scelte organizzative, così come dettate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tendono a favorire la assistenza domiciliare, soprattutto in costanza di patologie ...