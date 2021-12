Sampdoria-Torino, Coppa Italia: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Sampdoria-Torino, sfida in programma oggi alle 21.00, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Reduce dall’importante vittoria nel Derby della Lanterna contro il Genoa di Andriy Shevchenko che le ha permesso di portarsi a più a otto sulla zona retrocessione, la Sampdoria di Roberto D’Aversa riceve, tra le mura amiche del Luigi Ferraris, in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, il redivivo Torino di Ivan Juric il quale giunge in terra doriana da una striscia di tre risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi) che lo collocano al 13° posto in classifica in Serie A, a più quattro sui blucerchiati e a più 12 sulla zona rossa. Trovare un favorito per la gara di stasera è cosa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 21.00, valevole per i sedicesimi di finale di. Reduce dall’importante vittoria nel Derby della Lanterna contro il Genoa di Andriy Shevchenko che le ha permesso di portarsi a più a otto sulla zona retrocessione, ladi Roberto D’Aversa riceve, tra le mura amiche del Luigi Ferraris, in occasione dei sedicesimi di finale di, il redivivodi Ivan Juric il quale giunge in terra doriana da una striscia di tre risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi) che lo collocano al 13° posto in classifica in Serie A, a più quattro sui blucerchiati e a più 12 sulla zona rossa. Trovare un favorito per la gara di stasera è cosa ...

Advertising

MrRuggier0 : Classifica nel caso siano cancellate tutte le partite della Salernitan. Inter 37 AC Milan 36 Atalanta 34 Napoli 33… - SampNews24 : #SampdoriaTorino, nuova occasione per #Murru: il terzino cerca il riscatto - OddscheckerIT : Ultime due partite del turno infrasettimanale di #Coppa Italia di questo #16dicembre #Spezia - #Lecce #Sampdoria… - SampNews24 : #SampdoriaTorino, #Candreva e #Gabbiadini sono un incubo: il motivo – VIDEO - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Sampdoria-Torino (giovedi, ore 21.00, Marassi), classico in Coppa. D’Aversa fa turn over. Tra i pali gioca Falcone, in avan… -