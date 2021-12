Sampdoria, D’Aversa: «Torino? Il verdetto lo darà il campo» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato prima del match di Coppa Italia contro il Torino: le sue dichiarazioni Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Le sue parole sulla sfida di Coppa Italia contro il Torino: COPPA ITALIA – «È un impegno importante per la tradizione del nostro club, le difficoltà della partita le conosciamo però è anche bello giocare queste partite con squadre come noi o superiori. Il bello del calcio è che il verdetto lo dà il campo». TURNOVER – «I titolari sono Quagliarella, Verre, Ferrari, Chabot… Certo, chi ha giocato meno ha la possibilità di fare la sua partita. Ma di fatto stasera in campo scende la Sampdoria». CONTINUA SU Sampdoria NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roberto, allenatore della, ha parlato prima del match di Coppa Italia contro il: le sue dichiarazioni Robertoha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Le sue parole sulla sfida di Coppa Italia contro il: COPPA ITALIA – «È un impegno importante per la tradizione del nostro club, le difficoltà della partita le conosciamo però è anche bello giocare queste partite con squadre come noi o superiori. Il bello del calcio è che illo dà il». TURNOVER – «I titolari sono Quagliarella, Verre, Ferrari, Chabot… Certo, chi ha giocato meno ha la possibilità di fare la sua partita. Ma di fatto stasera inscende la». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo ...

