Salvini sempre più nemico dei sindacati: 'La Cgil blocca l'Italia, non capisco come possa esistere' (Di giovedì 16 dicembre 2021) come sempre la Destra attacca i sindacati nonostante dica di stare dalla parte dei lavoratori. In verità è sempre in prima linea per i ricchi, e con la mania dei condoni, dalla parte degli evasori ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 dicembre 2021)la Destra attacca inonostante dica di stare dalla parte dei lavoratori. In verità èin prima linea per i ricchi, e con la mania dei condoni, dalla parte degli evasori ...

Advertising

elio_vito : E niente, lo dico sempre, la soluzione è legalizzare, regolamentare, perché oggi con la droga si arricchisce la cri… - elio_vito : In vista di sempre più probabili elezioni anticipate, i leader del centrodestra iniziano a scegliere i collegi dove… - fattoquotidiano : IN TRIBUNALE Lega Nord, sequestrati 3 milioni: paga sempre il vecchio partito [di Stefano Vergine] - Salepepe14 : RT @elio_vito: E niente, lo dico sempre, la soluzione è legalizzare, regolamentare, perché oggi con la droga si arricchisce la criminalità.… - giandomenic45 : RT @MarinoGio: @gadlernertweet Mi sembra che le imputazioni non siano il furto di 2 galline. Comunque le sentenze che riguardano i compagnu… -