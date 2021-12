Salvini per Luca Morisi: «Se vuole può tornare a lavorare con me» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo lo scandalo di droga che ha attorniato Luca Morisi, l’ideatore della “Bestia” della Lega aveva abbandonato il team. Matteo Salvini, leader del partito, si mostra molto chiaro sulla questione: la procura ha assolto Morisi e lui è pronto a riaccogliere a braccia aperte il suo ex collega. Salvini sull’affaire Luca Morisi, ideatore della “Bestia” Dallo scorso agosto Luca Morisi, professore universitario e consigliere della comunicazione online del leader leghista ha lasciato a sorpresa la guida dei canali social della Lega. Nella sua casa del Belfiore, durante una perquisizione dei carabinieri vennero trovati alcuni grammi di cocaina. Il professore, inoltre, era in compagnia di due escort che avevano trascorso la notte lì e a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo lo scandalo di droga che ha attorniato, l’ideatore della “Bestia” della Lega aveva abbandonato il team. Matteo, leader del partito, si mostra molto chiaro sulla questione: la procura ha assoltoe lui è pronto a riaccogliere a braccia aperte il suo ex collega.sull’affaire, ideatore della “Bestia” Dallo scorso agosto, professore universitario e consigliere della comunicazione online del leader leghista ha lasciato a sorpresa la guida dei canali social della Lega. Nella sua casa del Belfiore, durante una perquisizione dei carabinieri vennero trovati alcuni grammi di cocaina. Il professore, inoltre, era in compagnia di due escort che avevano trascorso la notte lì e a ...

Advertising

fattoquotidiano : Luca Morisi, Salvini a La7: “Se vuole può tornare a lavorare con me anche subito. Bravissima persona massacrata sul… - fattoquotidiano : Silvio all’assalto di Mario. Salvini avvia le “consultazioni” per il Quirinale. Ma Berlusconi non vuol farsi da par… - elio_vito : Non capisco perché Salvini stia facendo le consultazioni per il #PresidenteDellaRepubblica e perché le stia facendo… - LucaMantegari : RT @claudio_89_: Dopo i 5 venduti e Salvini davvero qualcuno si fará prendere per il culo dalla Meloni? Errare è umano, perseverare è da im… - Mukenin : RT @claudio_89_: Dopo i 5 venduti e Salvini davvero qualcuno si fará prendere per il culo dalla Meloni? Errare è umano, perseverare è da im… -