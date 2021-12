Salva-Napoli, a che punto è secondo il senatore Vincenzo Presutto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “In Senato, i lavori della legge di Bilancio stanno per entrare nel vivo della discussione degli emendamenti e, pertanto, il Governo presenterà la propria soluzione per venire incontro alle considerevoli esigenze finanziarie della città di Napoli. Come Movimento 5 Stelle, abbiamo presentato una soluzione e ora ci saranno delle valutazioni da parte dell’Esecutivo per capire quali possano essere le vie percorribili e concrete per venire incontro alle esigenze della città”. Questo è il punto della situazione sul Salva-Napoli che fa il senatore del M5S nonchè componente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, Vincenzo Presutto. “Dobbiamo essere onesti su un passaggio, però – avverte l’esponente pentastellato – ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “In Senato, i lavori della legge di Bilancio stanno per entrare nel vivo della discussione degli emendamenti e, pertanto, il Governo presenterà la propria soluzione per venire incontro alle considerevoli esigenze finanziarie della città di. Come Movimento 5 Stelle, abbiamo presentato una soluzione e ora ci saranno delle valutazioni da parte dell’Esecutivo per capire quali possano essere le vie percorribili e concrete per venire incontro alle esigenze della città”. Questo è ildella situazione sulche fa ildel M5S nonchè componente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama,. “Dobbiamo essere onesti su un passaggio, però – avverte l’esponente pentastellato – ...

