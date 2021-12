Salernitana verso l’esclusione dalla Serie A | ecco come sarebbe la nuova classifica

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Laè sempre più lontanaA. Purtroppo non per meriti tecnici o calcistici, ma per via della situazione societaria che, ogni giorno che passa, si fa sempre più delicata. A dare conferma di tutto ciò il comunicato odierno del trustee che ha confermato che non sono arrivate offerte congrue per la cessione della società. Il 31 dicembre è ormai alle porte, sembra molto difficile che possano arrivare proroghe da parte della Figc. E dunque, tristemente, se non venisse trovata una soluzione negli ultimi giorni dell’anno – c’è un consiglio Federale convocato il 21 dicembre con ordine del giorno ‘la situazione della’ – i campani verranno esclusi dal campionato. E la domanda di tutti è: “Cosa succederebbe con il campionato? E con la?”. La risposta è all’interno del ...

