Salernitana | trustee | nessun offerta accettabile per acquisto

(Di giovedì 16 dicembre 2021) "Ad oggi, alcuna delle offerte ricevute per l'della2021 èai sensi dell'atto 'Trust2021' perchè carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte per l'...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana trustee

annunciano di aver informato i disponenti e la Figc dello stato della progettata cessione,...operazioni di vendita (il 31 dicembre prossimo) con l'obiettivo di assicurare alla...Il comunicato ufficiale deisul sito della società. L'obiettivo è permettere al club la conclusione del campionato in ...Non sono arrivate offerte concrete per la cessione della. ...Società, calciatori, impiegati, tifosi: la paura è di essere estromessi dal campionato perché nessuno infatti ha fin qui versato la caparra pari al 5% dell’offerta fatta per rilevare il club, una dell ...Salernitana, ancora incerto il futuro e le decisioni sulla cessione. Arriva la nota ufficiale dei Trustee e la proroga ...