Salernitana – Rischio esclusione dalla Serie A, nessuna offerta concreta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Salernitana – Rischio esclusione dalla Serie A, nessun’offerta concreta per l’acquisto del club granata. Alfredo Pedullà, sul proprio sito web riporta la notizia dell’ANSA che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 16 dicembre 2021)A, nessun’per l’acquisto del club granata. Alfredo Pedullà, sul proprio sito web riporta la notizia dell’ANSA che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Gazzetta_it : #Salernitana, la conferma dei trustee: 'Nessuna offerta accettabile, serve una proroga' - paoloigna1 : Mi auguro si trovi una soluzione la #Salernitana merita di proseguire il campionato. - Domenico1oo777 : RT @SCUtweet: Per l'acquisto della #Salernitana nessuna offerta e nessuna trattativa in corso quando mancano 2 settimane al termine per la… - TuttoMercatoWeb : Salernitana a rischio esclusione: tutte le sue gare in Serie A verrebbero annullate - MundoNapoli : TMW – Salernitana a rischio esclusione dalla Serie A: ancora nessuna offerta concreta per l’acquisto del club -