Salernitana | Nuccilli vuole il club granata | “L’offerta c’è” La pista Palermo…

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Alessandro, imprenditore che da maggio sta provando a comprare la società campana, rinnova il suo interesse per la

Advertising

DiMarzio : Alessandro Nuccilli vuole la #Salernitana e spiega la situazione: 'L'offerta c'è ed è accettabile' - SPOONSOOOR : il mitico #Nuccilli...una vecchia conoscenza anche qua nel cuneese......eheh #Salernitana - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Alessandro #Nuccilli vuole acquistare la #Salernitana. Una vecchia conoscenza del mondo del calcio tra i crack di #Foligno… - ImpieriFilippo1 : RT @NicoSchira: Alessandro #Nuccilli vuole acquistare la #Salernitana. Una vecchia conoscenza del mondo del calcio tra i crack di #Foligno… - pasto_388 : RT @TuttoMercatoWeb: Nuccilli: 'Voglio la Salernitana'. A volte ritornano: lo sfortunato giro d'Italia dell'ex signor Monzi -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Nuccilli

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Parla Alessandro. L'imprenditore è stato intervistato da Gianlucadimarzio.com e ha parlato della situazione legata alla, confermando il suo forte interesse. ' Io voglio la, ho in ...Alessandro Nuccilli, imprenditore che da maggio sta provando a comprare la società campana, rinnova il suo interesse per la Salernitana ...L’imprenditore romano Alessandro Nuccilli ha parlato a gianlucadimarzio.com: “Progetto serissimo, voglio la Salernitana” Alessandro Nuccilli, imprenditore romano, sta tentando di acquistare il club ca ...