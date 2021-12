Salernitana | la Serie A vota per farle finire il campionato | è la vittoria di Lotito Ora Gravina è con le spalle al muro

Advertising

Gazzetta_it : #Salernitana, la conferma dei trustee: 'Nessuna offerta accettabile, serve una proroga' - ilpost : La Salernitana ora è un bel problema - TuttoMercatoWeb : Nuccilli: 'Voglio la Salernitana'. A volte ritornano: lo sfortunato giro d'Italia dell'ex signor Monzi - sportface2016 : #SerieA | #Salernitana, il sindaco: 'Le responsabilità sono chiarissime, non è tempo di polemiche' - RyanJoseph_11 : RT @milannight: Tutti a pensare alla Salernitana e si son scordati de er viperetta che sta ancora aspettando il panettone con la lima. Forz… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Serie

Ultimi sforzi prima della sosta natalizia per laA che ripartirà domani con due gare per gli anticipi della diciottesima giornata. In campo alle 20.45 la, per cui la LegaA ha chiesto una proroga per la vendita, i campani sono a rischio esclusione, e l'Inter capolista di Simone Inzaghi . Si tratta del classico testa coda tra la prima ...Cosi' Paolo Bertoli, a nome di uno dei trust incaricati della cessione della, lasciando l'assemblea della LegaA, ha commentato la decisione dei club di chiedere una prosecuzione ...E tocca a chi ha creato questa situazione risolverla nell’unico modo possibile: assicurare che la Salernitana prosegua il campionato e possa dotarsi di questi rinforzi necessari a metterla in ...Serie A - Nelle quattro sfide di Serie A tra Salernitana e Inter ha sempre vinto la quadra che ha giocato in casa: due successi per parte.