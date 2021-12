Salernitana - Inter: dove vederla in tv e probabili formazioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ultimi sforzi prima della sosta natalizia per la Serie A che ripartirà domani con due gare per gli anticipi della diciottesima giornata. In campo alle 20.45 la Salernitana , per cui la Lega Serie A ha ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ultimi sforzi prima della sosta natalizia per la Serie A che ripartirà domani con due gare per gli anticipi della diciottesima giornata. In campo alle 20.45 la, per cui la Lega Serie A ha ...

Advertising

pisto_gol : Spezia, Salernitana Inter e Verona hanno vinto a Venezia e segnato più di un gol. Forse presentare la gara come una… - internewsit : Darmian, niente Salernitana: resta ad Appiano. Due dubbi per Inzaghi - Sky - - fcin1908it : VIDEO / Salernitana-Inter: i nerazzurri sono partiti per Napoli - pronosti_calcio : Pronostico Salernitana-Inter 17 Dicembre 2021: 18ª Giornata di Serie A - MarcoQuattrina : RT @paparino58: @FBiasin Deroghe l’anno scorso per far finire il campionato all’inter, deroghe quest’anno x far finire il campionato alla S… -