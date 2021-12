Salernitana, il comunicato dei trustee: «Nessuna offerta accettabile» (Di giovedì 16 dicembre 2021) I trustee della Salernitana hanno comunicato il mancato arrivo di offerte soddisfacenti per il club Attraverso una nota ufficiale, i trustee della Salernitana hanno comunicato il mancato arrivo di offerte soddisfacenti per la società. IL comunicato – «Come noto, con l’atto “Trust Salernitana 2021” i Disponenti hanno affidato agli scriventi trustee l’incarico di alienare le partecipazioni sociali rappresentanti il 100% della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. a precise condizioni, entro il termine del 31 dicembre 2021. L’atto di Trust ha consentito l’ammissione della “Salernitana” alla partecipazione al campionato di Serie A, stagione sportiva 2021/2022. I trustee hanno svolto l’incarico ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Idellahannoil mancato arrivo di offerte soddisfacenti per il club Attraverso una nota ufficiale, idellahannoil mancato arrivo di offerte soddisfacenti per la società. IL– «Come noto, con l’atto “Trust2021” i Disponenti hanno affidato agli scriventil’incarico di alienare le partecipazioni sociali rappresentanti il 100% della U.S.1919 S.r.l. a precise condizioni, entro il termine del 31 dicembre 2021. L’atto di Trust ha consentito l’ammissione della “” alla partecipazione al campionato di Serie A, stagione sportiva 2021/2022. Ihanno svolto l’incarico ...

