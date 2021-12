Salernitana, i tifosi perdono la pazienza: «Società indegna, rosa indecente» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Duro striscione di contestazione da parte dei tifosi della Salernitana, visto il difficile periodo vissuto dal club La Curva Sud della Salernitana non ci sta. Duro striscione di contestazione apparso quest’oggi all’esterno dello Stadio Arechi, dopo i recenti risultati negativi della squadra. «Società indegna, rosa indecente e chi doveva controllare è stato compiacente. Adesso è finita la pazienza, liberate la Salernitana da questa gente» il messaggio apparso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Duro striscione di contestazione da parte deidella, visto il difficile periodo vissuto dal club La Curva Sud dellanon ci sta. Duro striscione di contestazione apparso quest’oggi all’esterno dello Stadio Arechi, dopo i recenti risultati negativi della squadra. «e chi doveva controllare è stato compiacente. Adesso è finita la, liberate lada questa gente» il messaggio apparso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

