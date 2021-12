Salernitana, dalla promozione all’ultimatum per la vendita | VIDEO (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Salernitana può essere estromessa dal campionato di Serie A entro la fine di questo mese. Ma come si è arrivati a questa situazione? Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lapuò essere estromessa dal campionato di Serie A entro la fine di questo mese. Ma come si è arrivati a questa situazione?

Advertising

sportface2016 : +++#Salernitana, nessuna offerta concreta per l'acquisto del club. I campani rischiano l'esclusione dalla #SerieA+++ - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Salernitana, niente offerte concrete e si va verso l'esclusione dalla #SerieA alla scadenza del termine del 31 dicembre. L… - capuanogio : #Salernitana, niente offerte concrete e si va verso l'esclusione dalla #SerieA alla scadenza del termine del 31 dic… - Bianca34874951 : RT @sportface2016: +++#Salernitana, nessuna offerta concreta per l'acquisto del club. I campani rischiano l'esclusione dalla #SerieA+++ - PianetaMilan : .@OfficialUSS1919, dalla promozione all’ultimatum per la vendita | #VIDEO - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… -