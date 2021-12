Salernitana | ci risiamo | il club attende la prossima scadenza

Leggi su footdata

(Di giovedì 16 dicembre 2021): niente offerte concrete e verso l’esclusione. Questo il deprimente risultato di oltre cinque mesi di attese e valutazioni. Le tre offerte finora pervenute ai trustee non possono essere accettate, poiché ancora manchevoli di tutti gli elementi necessari per procedere. Nello specifico, mancano le caparre, quel 5% del prezzo totale chiesto a titolo cauzionale per poter avviare l’iter del passaggio di proprietà. La palla passa ora di nuovo al Consiglio Federale, l’organismo che la scorsa estate diede il via libera all’iscrizione delalla Serie A, dopo la storica promozione, nonostante la situazione societaria della multiproprietà Lotito–Mezzaroma. Purtroppo, nonostante il trust, le speranze, le proroghe e l’ottimismo comunicato più e più volte, la situazione che non è cambiata. Anzi, è peggiorata. Due a questo punto gli scenari possibili: ...