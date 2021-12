Sale la tensione in Libia | gruppi armati hanno circondato il palazzo del primo ministro a Tripoli

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Le immaginicominciato subito a circolare sui social. Aun gruppo di uominihal’ufficio deldellaAbdul Hamid Dbeibah. Secondo Sky News Arabia le milizie appartengono alla Brigata Al-Samoud, il loro leader ha dichiarato: «Innon ci saranno elezioni presidenziali e chiuderemo tutte le istituzioni statali». Secondo il piano del governo attuale, le elezioni avrebbero dovuto tenersi il 24 dicembre. Sempre i media libicispiegato che il presidente del Consiglio presidenziale Mohammed al Menfi e i membri dello stesso Consiglio sono stati trasferiti in un luogo sicuro, le milizie avrebbero pianificato di assaltare anche le loro case. All’origine di questa azione ci sarebbero ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Alex Belli e Delia Duran: la tensione sale alle stelle sul treno e lei lancia la fede - ALisimberti : RT @GiancarloDeRisi: Sale la tensione sulla manovra, il Pd fa muro sulle cartelle e minaccia: ??'Se si toccano si riapre tutto'. E lavora pe… - TeresaJordano70 : RT @GiancarloDeRisi: Sale la tensione sulla manovra, il Pd fa muro sulle cartelle e minaccia: ??'Se si toccano si riapre tutto'. E lavora pe… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Gf Vip, Alex Belli e Delia Duran: la tensione sale alle stelle sul treno e lei lancia la fede - leggoit : Gf Vip, Alex Belli e Delia Duran: la tensione sale alle stelle sul treno e lei lancia la fede -

Ultime Notizie dalla rete : Sale tensione

Agenzia ANSA

Le immagini hanno cominciato subito a circolare sui social. A Tripoli un gruppo di uomini armati ha circondato l'ufficio del primo ministro della Libia Abdul Hamid Dbeibah. Secondo Sky News Arabia le ...... col conseguente stop per un anno e mezzo di tutto, seguito da una ripartenza difficile delle... che scorre invece per infinite oltre due ore senza alcun ritmo e con un livello di...Come preventivabile, la lite tra Alex Belli e Delia Duran è proseguita anche a telecamere spente. Ma i riflettori sul triangolo amoroso che vedono protagonista anche Soleil Sorge, nei ...Giovedì 9 dicembre, su Telecolor il Libro del mondo ha analizzato il confronto scontro Biden-Putin dal punto di vista degli interessi geopolitici in gioco: a chi serve la irrisolta crisi dell'Ucrain ...