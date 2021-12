Saint Gilloise, nella Serie A belga il ritorno in grande stile della nobile dimenticata: prima in classifica con gol (e guida) un po’ italiana (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quaranta punti. Quarantacinque reti segnate (miglior attacco) e diciotto subite (miglior difesa). Primo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sulla seconda. Davanti a corazzate della Jupiler Pro League (la Serie A belga) come l’Anderlecht, il Royal Antwerp di Radja Nainggolan, il Bruges del talento de Ketelaere, il Genk e lo Standard Liegi. È il Royale Union Saint Gilloise, club con sede nel piccolo comune di Saint-Gilles: 44.767 abitanti nell’area metropolitana di Bruxelles. La grande sorpresa di questa stagione in Belgio. Una neopromossa dal passato glorioso quanto antico, assente dalla massima categoria da ben 48 anni. Si, perché il Saint-Gilloise (fondato nel lontano 1897) ha vinto per 11 volte il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quaranta punti. Quarantacinque reti segnate (miglior attacco) e diciotto subite (miglior difesa). Primo posto incon quattro punti di vantaggio sulla seconda. Davanti a corazzateJupiler Pro League (la) come l’Anderlecht, il Royal Antwerp di Radja Nainggolan, il Bruges del talento de Ketelaere, il Genk e lo Standard Liegi. È il Royale Union, club con sede nel piccolo comune di-Gilles: 44.767 abitanti nell’area metropolitana di Bruxelles. Lasorpresa di questa stagione in Belgio. Una neopromossa dal passato glorioso quanto antico, assente dalla massima categoria da ben 48 anni. Si, perché il(fondato nel lontano 1897) ha vinto per 11 volte il ...

