Roma, scompare da Montesacro e lo ritrovano morto nel Tevere (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma. Si è gettato nel Tevere dal Ponte della Musica. E' morto, così, un 53enne nella città di Roma. E' successo intorno alle ore 20:00 di ieri, 15 dicembre. Alcuni testimoni hanno visto l'uomo gettarsi nel fiume e scomparire nelle acque. Intorno a quell'ora, di fatto, c'è stato il ritrovamento di alcuni effetti personali dello scomparso sul ponte e di alcuni vestiti sulla banchina del Tevere. Da qui l'allerta anche ai vigili del fuoco che hanno iniziato una ricerca con i sommozzatori. Ricerche, poi, si sono concluse tragicamente solamente dopo le 23. Con l'identificazione del 53enne residente a Montesacro. Leggi anche: Tragedia a Roma: si butta nel Tevere dal Ponte Duca D'Aosta, morto 53enne Le indagini e la denuncia della moglie a ...

