Roma, Pallotta torna nel calcio italiano? Interesse per il Palermo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il mondo del calcio italiano sembra essere rimasto un pallino per James Pallotta, ex presidente della Roma. Come riporta il Giornale di Sicilia infatti, il tycoon di Boston è interessato al Palermo e sembra abbia preso già contatti con Dario Mirri, l'attuale patron del club siciliano, tramite un emissario della Raptor Group (compagnia d'investimento da lui stesso fondata) che ha presentato un'offerta d'acquisto. L'Interesse dell'americano verso i Rosanero dura da mesi, anche se attualmente non ci sono stati sviluppi rilevanti nella trattativa. Bisogna quindi capire se l'intenzione di Pallotta di prendere in mano il Palermo è reale o se si tratta solo di una fantasia passeggera.

