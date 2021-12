Roma, anziana morta dopo la rapina: «L?hanno seguita in casa». Caccia ai killer con i video (Di venerdì 17 dicembre 2021) I vigili del fuoco l?avevano trovata riversa in terra, priva di conoscenza e con una ferita alla testa, provocata forse dalla caduta. Ma il suo cuore continuava a battere e così si... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 dicembre 2021) I vigili del fuoco l?avevano trovata riversa in terra, priva di conoscenza e con una ferita alla testa, provocata forse dalla caduta. Ma il suo cuore continuava a battere e così si...

Advertising

vitaindiretta : Roma. Rapinate in casa: un’anziana è morta. Gli aggiornamenti di @debora_ergas - #LaVitaInDiretta - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Roma. Rapinate in casa: un’anziana è morta. Gli aggiornamenti di @debora_ergas - #LaVitaInDiretta - Piergiulio58 : Rapina in casa a Roma finisce in tragedia: due anziane narcotizzate, morta 91enne.?? - gigliola_betto : RT @vitaindiretta: Roma. Rapinate in casa: un’anziana è morta. Gli aggiornamenti di @debora_ergas - #LaVitaInDiretta - Mary0001964 : RT @vitaindiretta: Roma. Rapinate in casa: un’anziana è morta. Gli aggiornamenti di @debora_ergas - #LaVitaInDiretta -