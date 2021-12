Rocca di Cambio | ragazza di 15 anni cade dell’ottavo pilone della seggiovia | ecco come sta

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Un drammatico incidente di montagna occorso sulladell’impianto di Campo Felice ha scosso la tranquilla vacanza di una famiglia romana I fatti sono avvenuti nella tarda mattina del 15 dicembre ma i risvoltivicenda sono stati resi noti solo 24 ore dopo. E’ una bella mattina di sole a Campo Felice nota stazione sciistica nel comune dicentro di 500 abitanti in Provincia de L’Aquila. Centinaia di persone, con le dovute precauzioni dovute alle restrizioni dell’emergenza sanitaria da coronovirus Covid-19, si accalcano sulladell’impianto. —>>> Leggi anche: Altra tragedia in montagna: morto, travolto da una valanga, uno scialpinista Tra di loro una famiglia romana composta da madre, padre e figlia di 15. Ad un certo ...

Cade dalla seggiovia, giovane turista in ospedale. È successo intorno alle 12 di oggi, agli impianti da sci di Campo Felice, a Rocca di Cambio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una ragazza di 15 anni è caduta dalla seggiovia. Un drammatico incidente occorso sulla seggiovia dell'impianto di Campo Felice ha scosso la tranquilla vacanza di una famiglia romana. Rocca di Cambio. Cade dalla seggiovia, giovane turista in ospedale. È successo intorno alle 12 di oggi, agli impianti da sci di Campo Felice, a Rocca di Cambio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti...