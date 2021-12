Ritrovano uno zaino con 5.500 euro dentro. E lo portano alla polizia

(Di giovedì 16 dicembre 2021) AGI - Trovato unocontenente 5.500e riconsegnato al proprietario. È accaduto a Lucera, nel Foggiano, dove due giovani durante una passeggiata in un quartiere periferico, hanno notato uno zainetto a terra, vicino a una vettura. Dopo averlo raccolto i due hanno scoperto che all'interno c'erano 5500, in banconote di vario taglio. I due si sono recati al commissariato di. Gli agenti, sulla scorta del codice fiscale rinvenuto e di altri piccoli indizi, hanno individuato il proprietario, un commerciante. Nell'abitazione hanno trovato la moglie nel panico perché non riusciva a trovare il suo zainetto con all'interno il denaro che doveva servire a effettuare vari pagamenti. La signora grata ai due giovani ha dato loro una ricompensa.

AGI - Trovato uno zaino contenente 5.500 euro e riconsegnato al proprietario. È accaduto a Lucera, nel Foggiano, dove due giovani durante una passeggiata in un quartiere periferico, hanno notato uno zainetto a terra, vicino a una vettura. Dopo averlo raccolto i due hanno scoperto che all'interno c'erano 5500 euro , in banconote di vario taglio. I due si sono recati al commissariato di polizia.