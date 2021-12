Risultati e classifica Premier League: frena il Chelsea, Reds di rimonta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Risultati e classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della diciassettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciassettesima giornata di Premier League che si svolgerà nel weekend tra martedì 14 e giovedì 16 dicembre: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. La settimana made in England si colora di un turno infrasettimanale con l’incombente pericolo covid però ad aleggiare. Si parte di martedì con la capolista City ad ospitare il Leeds di Bielsa, mentre di mercoledì gli occhi saranno principalmente puntati sulla sfida in chiave Champions tra Arsenal e West Ham. Chiusura col botto giovedì: il Tottenham di Conte in quel di Leicester, Chelsea all’esame ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021)LIVE: gli aggiornamenti della diciassettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciassettesima giornata diche si svolgerà nel weekend tra martedì 14 e giovedì 16 dicembre: tutti i, lae i marcatori delle partite. La settimana made in England si colora di un turno infrasettimanale con l’incombente pericolo covid però ad aleggiare. Si parte di martedì con la capolista City ad ospitare il Leeds di Bielsa, mentre di mercoledì gli occhi saranno principalmente puntati sulla sfida in chiave Champions tra Arsenal e West Ham. Chiusura col botto giovedì: il Tottenham di Conte in quel di Leicester,all’esame ...

