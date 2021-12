Ristorante | cenone a casa e albergo | tutte le regole da seguire

(Di giovedì 16 dicembre 2021) I contagi sono in continua crescita, tanto che alcune regioni hanno già cambiato colore riattivando le vecchie restrizioni, e la variante Omicron non lascia tranquilli medici ed esperti

Ultime Notizie dalla rete : Ristorante cenone

...presso ilPaolo e Barbara mail paolobarbara@libero.it telefono o +393356388433 Ricordiamo che ilsarà aperto il giorno di Natale a pranzo e la sera del 31 dicembre per il...In molti si chiedono se un tampone di controllo effettuato subito prima deldella vigilia o ...con terza dose' 'Credo che chi è vaccinato con tripla dose oggi va regolarmente ale i ...I contagi sono in continua crescita, tanto che alcune regioni hanno già cambiato colore riattivando le vecchie restrizioni, e la variante Omicron non lascia tranquilli medici ed esperti ...Come sarà il cenone di Capodanno 2022? Quali sono le regole previste dal Super green pass? Numero invitati, mezzanotte in piazza ...