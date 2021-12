Rinnovo Insigne, Liberato Ferrara: “La decisione della famiglia di Lorenzo è questa…” (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato delle dichiarazioni su Canale 21, riportate poi dalla Gazzetta dello Sport. Egli ha ribadito nuovamente la distanza che c’è tra il suo assistito e il Napoli: “Non c’è una situazione attuale, è stata fatta un’offerta non ritenuta accettabile, non ritenuta congrua ma non significa che non ci parliamo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’agente di, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato delle dichiarazioni su Canale 21, riportate poi dalla Gazzetta dello Sport. Egli ha ribadito nuovamente la distanza che c’è tra il suo assistito e il Napoli: “Non c’è una situazione attuale, è stata fatta un’offerta non ritenuta accettabile, non ritenuta congrua ma non significa che non ci parliamo L'articolo

