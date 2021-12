Rinnovo Insigne, l’agente: “Ancora lontani, tutto può cambiare ma non si può aspettare in eterno” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato del Rinnovo del calciatore azzurro nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport: “De Laurentiis dice quello che ritiene più opportuno, ma bisognerebbe chiedere qual è stata l’offerta e per quale motivo il giocatore ha rifiutato. Preferisco evitare cifre e dettagli, ma non riteniamo congrua la proposta”. Contatti azzerati? “No, ci sentiamo abbastanza spesso. E d’accordo, l’ultima telefonata non è stata delle migliori, però è giusto che ognuno abbia la propria idea e faccia la propria parte. Non possiamo puntarci le pistole alle tempie”. Insigne via a parametro zero: “Il regolamento dice così, ma non è mica l’unico. Certo, il suo caso fa rumore perché è un top player, un campione d’Europa, e forse nessuno si aspettava questo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, ha parlato deldel calciatore azzurro nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport: “De Laurentiis dice quello che ritiene più opportuno, ma bisognerebbe chiedere qual è stata l’offerta e per quale motivo il giocatore ha rifiutato. Preferisco evitare cifre e dettagli, ma non riteniamo congrua la proposta”. Contatti azzerati? “No, ci sentiamo abbastanza spesso. E d’accordo, l’ultima telefonata non è stata delle migliori, però è giusto che ognuno abbia la propria idea e faccia la propria parte. Non possiamo puntarci le pistole alle tempie”.via a parametro zero: “Il regolamento dice così, ma non è mica l’unico. Certo, il suo caso fa rumore perché è un top player, un campione d’Europa, e forse nessuno si aspettava questo ...

Advertising

sportmediaset : Napoli, l'agente di #Insigne: 'Gennaio decisivo per il rinnovo, da febbraio cambia tutto'. #SportMediaset… - anteprima24 : ** #Rinnovo #Insigne, l'agente: 'Ancora lontani, tutto può cambiare ma non si può aspettare in eterno' **… - Carlogioia20 : RT @nico_bastone: Se cade il mondo mi sposto, regia di Aurelio #DeLaurentiis -Il #Napoli ha fatto 5 punti in 6 partite -#Spalletti non ne… - manu67915486 : @kiingg____ @audelss ma nessuno sta dicendo che la società si sia comportata bene, soprattutto sul rinnovo di insig… - JuventusUn : ‘E’ vero che #Insigne va alla #Juve?’ ?? sentite come ha risposto l’agente: e’ clamoroso! -